В ЕАО продолжаются поиски трехлетней девочки, пропавшей две недели назад

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Трехлетнюю девочку из поселка Соцгородок Еврейской АО, пропавшую две недели назад, пока не нашли, но поиски продолжаются, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя СУ СК России по ЕАО Наталья Добробабина.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СК РФ возбудил дело по статье "Убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, кинологи, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Установлено, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое малолетних детей.

"Поиски ребенка не прекращаются. Все выдвинутые ранее версии исчезновения ребенка отрабатываются, но пока они не получили подтверждения. В связи с пропажей ребенка возбуждены два уголовных дела: "убийство" по факту исчезновения и "халатность" за бездействие должностных лиц районных органов профилактики правонарушений и безнадзорности, поэтому какого-то срока, ограничивающего поиски по времени, нет. И они, и следствие будут продолжены", — сказала Добробабина.

По ее словам, в настоящее время другие дети из семьи пропавшей девочки изъяты, и помещены в детский дом.

Более 80 человек ежедневно ищут ребенка

Как сообщает ГУМЧС России по ЕАО, ежедневно к поисковым мероприятиям привлекается группировка численностью более 80 человек — сотрудники пожарной охраны, полиции, государственной инспекции по маломерным судам, местные жители, волонтеры. А также несколько десятков единиц техники, в том числе беспилотники.

"Продолжается осмотр территорий, прилегающих к поселку Соцгородок, и в других направлениях. Также обследована прилегающая акватория с применением гидролокатора. Поиски положительных результатов не дали. На предстоящие сутки запланировано повторное обследование территории и водных объектов", — говорится в сообщении МЧС в понедельник.

В течение двух недель поселок, его окрестности, ближайшие водоемы, территория вдоль федеральной трассы и железнодорожного полотна были обследованы неоднократно. Соцгородок находится в стороне от оживленной трассы. Поиски ведутся в соседних населенных пунктах и соседних с ЕАО регионах. По данным полиции, опрошено более двух тысяч человек.

Привлекли даже экстрасенсов

Как сообщил РИА Новости представитель штаба добровольцев Сергей, в течение двух недель в поисках девочки было участвовало около 200 волонтеров из Хабаровского края и Еврейской АО.

"Люди приезжают, меняются. В общей сложности помогали искать девочку около 200 добровольцев. В основном, это волонтеры из Хабаровского края и Еврейской АО. К нам звонят и из других регионов России. Вообще очень слаженно все работают – Следственный комитет, полиция, волонтеры, даже военные привлекались", — сказал Сергей.

По его словам, свою помощь предлагают и экстрасенсы.

"Обращаются к нам и экстрасенсы, которые "видят" девочку то в доме, то у воды, то еще где-то. Часто люди просто смотрят гугл-карты и говорят, вижу то-то. Ни один из вариантов экстрасенсов не нашел подтверждения. Хотя мы обследуем все места, которые они указывают. Обследованы были поселок Николаевка, по пять километров федеральной трассы в каждую сторону от поселка Волочаевка-2, окрестности Соцгородка", — сказал собеседник.

Он отметил, что в понедельник в области идет дождь, волонтеры взяли передышку, чтобы выстроить новые маршруты. Со вторника они начнут их отрабатывать.