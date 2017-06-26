В ЕАО продолжаются поиски трехлетней девочки, пропавшей две недели назад

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Трехлетнюю девочку из поселка Соцгородок Еврейской АО, пропавшую две недели назад, пока не нашли, но поиски продолжаются, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя СУ СК России по ЕАО Наталья Добробабина.
"Поиски ребенка не прекращаются. Все выдвинутые ранее версии исчезновения ребенка отрабатываются, но пока они не получили подтверждения. В связи с пропажей ребенка возбуждены два уголовных дела: "убийство" по факту исчезновения и "халатность" за бездействие должностных лиц районных органов профилактики правонарушений и безнадзорности, поэтому какого-то срока, ограничивающего поиски по времени, нет. И они, и следствие будут продолжены", — сказала Добробабина.
По ее словам, в настоящее время другие дети из семьи пропавшей девочки изъяты, и помещены в детский дом.
Более 80 человек ежедневно ищут ребенка
"Продолжается осмотр территорий, прилегающих к поселку Соцгородок, и в других направлениях. Также обследована прилегающая акватория с применением гидролокатора. Поиски положительных результатов не дали. На предстоящие сутки запланировано повторное обследование территории и водных объектов", — говорится в сообщении МЧС в понедельник.
В течение двух недель поселок, его окрестности, ближайшие водоемы, территория вдоль федеральной трассы и железнодорожного полотна были обследованы неоднократно. Соцгородок находится в стороне от оживленной трассы. Поиски ведутся в соседних населенных пунктах и соседних с ЕАО регионах. По данным полиции, опрошено более двух тысяч человек.
Привлекли даже экстрасенсов
"Люди приезжают, меняются. В общей сложности помогали искать девочку около 200 добровольцев. В основном, это волонтеры из Хабаровского края и Еврейской АО. К нам звонят и из других регионов России. Вообще очень слаженно все работают – Следственный комитет, полиция, волонтеры, даже военные привлекались", — сказал Сергей.
По его словам, свою помощь предлагают и экстрасенсы.
Он отметил, что в понедельник в области идет дождь, волонтеры взяли передышку, чтобы выстроить новые маршруты. Со вторника они начнут их отрабатывать.