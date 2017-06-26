СК возбудил третье дело в отношении главы "Горсвета" в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности предпринимателей при проведении конкурсов в отношении руководителя МУП Хабаровска "Горсвет", ранее обвиненного во взятке в 500 тысяч рублей и злоупотреблении полномочиями, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Хабаровскому краю в понедельник.
Помимо этого, руководитель "Горсвета" заключил договор на поставку электротехнической и кабельной продукции с коммерческой организацией по завышенной цене, чем причинил ущерб бюджету Хабаровска в размере 11 миллионов рублей. В настоящее время руководитель МУП г. Хабаровска "Горсвет" находится под домашним арестом.
По версии следствия, руководитель "Горсвета" передавал директору ООО "Дальневосточный Кабельный Альянс" сведения, содержащиеся в заявках других участников конкурса на поставку продукции. Тем самым он оказывал содействие в победе фирмы в конкурсах, а остальных предпринимателей лишал права на законную предпринимательскую деятельность.
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РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170610/1496265884.html
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170610/1496265884.html
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170610/1496265884.html
РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170610/1496265884.html