СК возбудил третье дело в отношении главы "Горсвета" в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности предпринимателей при проведении конкурсов в отношении руководителя МУП Хабаровска "Горсвет", ранее обвиненного во взятке в 500 тысяч рублей и злоупотреблении полномочиями, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Хабаровскому краю в понедельник.

Как ранее сообщало следствие, в отношении руководителя "Горсвета" возбуждены дела по статьям "получение взятки" и "злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, 8 июня руководитель "Горсвета" получил в своем рабочем кабинете взятку в размере 500 тысяч рублей от директора коммерческой организации, с которой ранее был заключен договор на поставку электропродукции для нужд муниципального предприятия. В отношении коммерсанта возбуждено дело по статье "дача взятки".

Помимо этого, руководитель "Горсвета" заключил договор на поставку электротехнической и кабельной продукции с коммерческой организацией по завышенной цене, чем причинил ущерб бюджету Хабаровска в размере 11 миллионов рублей. В настоящее время руководитель МУП г. Хабаровска "Горсвет" находится под домашним арестом.

"Следствие возбудило в отношении руководителя МУП г. Хабаровска "Горсвет" уголовное дело по статье "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Все уголовные дела объедены в одно производство", — говорится в сообщении.

По версии следствия, руководитель "Горсвета" передавал директору ООО "Дальневосточный Кабельный Альянс" сведения, содержащиеся в заявках других участников конкурса на поставку продукции. Тем самым он оказывал содействие в победе фирмы в конкурсах, а остальных предпринимателей лишал права на законную предпринимательскую деятельность.

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Подробнее о коррупционных скандалах с участием чиновников в России в 2013-2016 годах читайте в справке РИА Новости>>



РИА Новости РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170610/1496265884.html

Подробнее о коррупционных скандалах с участием чиновников в России в 2013-2016 годах читайте в справке РИА Новости>>



РИА Новости РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170610/1496265884.html

Подробнее о коррупционных скандалах с участием чиновников в России в 2013-2016 годах читайте в справке РИА Новости>>



РИА Новости РИА Новости https://ria.ru/incidents/20170610/1496265884.html