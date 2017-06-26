Площадь пожаров в Бурятии увеличилась более чем в два раза за выходные

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за выходные увеличилась с 2,4 до 5,3 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

По данным ведомства, за выходные в республике потушено 11 пожаров на 130 гектарах. Ранее сообщалось, что утром в пятницу в Бурятии горело 2,4 тысячи гектаров леса.

"На утро 26 июня в Бурятии проводятся работы по тушению 40 лесных пожаров в 15 районах республики. Площадь, пройденная огнем, составляет около 5,3 тысяч гектаров. Из них локализовано 14 очагов на общей площади 2,2 тысячи гектаров. В том числе, локализован крупный очаг в Северо-Байкальском районе на площади 1,8 тысяч гектаров. Также в числе локализованных 2 очага в Тункинском национальном парке. И 26 очагов продолжает действовать на общей площади 3,1 тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

На тушении работает более 1,1 тысячи человек и 240 единиц техники. На территории республики продолжает действовать режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки. Доступ населения в лес запрещен.