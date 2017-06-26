В ДФО зарегистрировали почти 60 лесных пожаров за сутки

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Почти шестьдесят очагов огня зарегистрировано в минувшие сутки в лесах Дальнего Востока, сгорело семь тысяч гектаров леса, сообщает в понедельник департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло девять новых лесных пожаров. С учетом предыдущих возгораний действовало 59 очагов, из них 35 в республике Саха (Якутия), 14 в Амурской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила семь тысяч гектаров. Основная её часть пришлась на Якутию – 6,4 тысячи гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали 595 человек, 75 единиц наземной техники, пять воздушных судов.

"К утру понедельника ликвидировано 15 пожаров. Продолжают действовать ещё 44, а именно: 26 в Республике Саха (Якутия), 11 в Амурской области, четыре в Хабаровском крае, два в Чукотском автономном округе, один в Магаданской области.