В ДФО зарегистрировали почти 60 лесных пожаров за сутки

ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Почти шестьдесят очагов огня зарегистрировано в минувшие сутки в лесах Дальнего Востока, сгорело семь тысяч гектаров леса, сообщает в понедельник департамент лесного хозяйства по ДФО.
Отмечается, что на тушении возгораний работали 595 человек, 75 единиц наземной техники, пять воздушных судов.
"К утру понедельника ликвидировано 15 пожаров. Продолжают действовать ещё 44, а именно: 26 в Республике Саха (Якутия), 11 в Амурской области, четыре в Хабаровском крае, два в Чукотском автономном округе, один в Магаданской области.