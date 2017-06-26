ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Житель Владивостока, осужденный в 2015 году за нападение на полицейского, найден в Таиланде и депортирован в Россию, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что в июле 2015 года он был осужден за нападение на полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей, на 1 год 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

"В связи с тем, что осужденный от назначенного наказания уклонился, он был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативных мероприятий 29-летний приморец был задержан правоохранительными органами Таиланда в городе Бангкоке. В сопровождении сотрудников Национального центрального Бюро Интерпола МВД России мужчина депортирован в Россию", — говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО Москвы.