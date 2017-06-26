СК возбудил дело после ДТП в Коми, где погибла член ОП республики и ее сын

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в отношении водителя такси, который, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем на встречной полосе в Коми, в результате чего погибла женщина и ребенок, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что член ОП республики Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее четырехлетний сын погибли в воскресенье на 152-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск при столкновении двух автомобилей. Глава Коми Сергей Гапликов позднее выразил соболезнования в связи гибелью Шаховой и ее сына.

Следователи сообщают, что по, предварительным данным, на 160-м километре автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск водитель такси выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП находящиеся в такси женщина и ребенок погибли, пять человек были госпитализированы.

"В отношении водителя такси органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.