Глава Коми соболезнует в связи с гибелью члена ОП республики Шаховой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в ДТП члена республиканской Общественной палаты (ОП) Раисы Шаховой и ее четырехлетнего сына, сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что член ОП республики Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее четырехлетний сын погибли в воскресенье на 152-м километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск при столкновении двух автомобилей.

"Раиса Васильевна была ответственным и понимающим человеком, общественником с твердой позицией и убеждениями. Трудно поверить в случившееся и еще труднее осознать. Сил и стойкости мужу, родителям, детям. Мы скорбим вместе с вами", — отмечает Гапликов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.