Разбившимся в КБР легкомоторным самолетом управлял бывший военный летчик

НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Легкомоторным самолетом, разбившимся в воскресенье в Урванском районе Кабардино-Балкарии, управлял бывший военный летчик, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Легкомоторный самолет "Сигма-4" упал днем в воскресенье на опушку леса у поселка Урвань в Кабардино-Балкарии, пилот погиб. По предварительным данным источника в правоохранительных органах региона, самолет является самодельным. По информации Южного следственного управления на транспорте СК РФ, разбившийся самолет вылетел без уведомления диспетчерских служб. По факту крушения начата доследственная проверка.

"Личность погибшего пилота установлена – это 67-летний житель Нальчика Юрий Лукьяненко, который раньше служил военным летчиком", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, в районе падения самолета у Лукьяненко находилась дача, где он и содержал летательный аппарат. "Самолет не был самодельным, это заводская двухместная машина. Он сгорел после падения", — отметил источник.