В Улан-Удэ крупный пожар повредил два жилых дома и хозяйственные постройки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Два жилых дома и пять хозяйственных построек повреждены огнем в Улан-Удэ, пожар площадью 400 квадратных метров уже потушен, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Бурятии.

"В результате пожара повреждены трехквартирный и одноквартирный жилые дома, а также пять хозяйственных построек",- сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

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