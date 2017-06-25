В Улан-Удэ крупный пожар повредил два жилых дома и хозяйственные постройки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Два жилых дома и пять хозяйственных построек повреждены огнем в Улан-Удэ, пожар площадью 400 квадратных метров уже потушен, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Бурятии.
"В результате пожара повреждены трехквартирный и одноквартирный жилые дома, а также пять хозяйственных построек",- сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.
Большой пожар полыхает в Улан-Удэ #МЧС #пожарhttps://t.co/g77ASNW63r pic.twitter.com/Bmsb6FMVSe— Пятый канал Новости (@5tv) 25 июня 2017 г.