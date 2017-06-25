В ДТП под Сыктывкаром погибла член ОП Коми Шахова и ее младший сын

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Член Общественной палаты Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее четырехлетний сын погибли при столкновении двух автомобилей, сообщает Общественная палата республики.

Ранее источник в экстренных службах Коми заявлял РИА Новости, что два человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух легковых машин в Усть-Куломском районе.

"Сегодня недалеко от поселка Ульяново на 152 километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск в столкновении двух автомобилей погибли два человека – член Общественной палаты Коми, заместитель председателя Усть-Куломского землячества в Сыктывкаре Раиса Шахова и ее младший сын, четырехлетний Архип", — говорится в сообщении.

Общественная палата Коми выразила искренние соболезнования семье и близким Раисы Шаховой. "Это невосполнимая утрата. Раиса Шахова навсегда останется в наших сердцах", — отмечается в сообщении.