Источник: в ДТП в Коми погибли два человека, в том числе ребенок

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Усть-Куломском районе Коми, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На 158-м километре автодороги Р-26 Сыктывкар — Троицко-Печорск столкнулись две легковушки без последующего пожара. Пострадали восемь человек, из них двое, в том числе ребенок, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, шесть пострадавших доставлены для осмотра в Усть-Куломскую центральную районную больницу.