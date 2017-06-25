Разбившийся в КБР самолет вылетел без уведомления диспетчеров

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет, разбившийся в воскресенье в Кабардино-Балкарии, вылетел без уведомления диспетчерских служб, проводится проверка, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Легкомоторный самолет "Сигма-4" упал днем в воскресенье на опушку леса у поселка Урвань в Кабардино-Балкарии, пилот погиб. По предварительным данным источника в правоохранительных органах региона, самолет является самодельным.

"По предварительным данным, дельтаплан вылетел без уведомления диспетчерских служб… Начата доследственная проверка по факту крушения дельтаплана", — говорится в сообщении следствия.