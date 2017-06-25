Рухнувший в КБР самолет, по предварительным данным, был самодельным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Рухнувший в Кабардино-Балкарии легкомоторный самолет, по предварительным данным, является самодельным, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В воскресенье легкомоторный самолет "Сигма-4" упал в Урванском районе Кабардино-Балкарии в поле близ населенного пункта Урвань. Пилот самолета погиб.

"Он авиационные химические работы не выполнял. По предварительным данным, самолет самодельный. В данный момент выясняется, с какой целью он совершал полет", — рассказал источник.

Как сообщил представитель Южной транспортной прокуратуры, на место происшествия выезжал заместитель Нальчикского транспортного прокурора, правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.