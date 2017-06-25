На Ленинградском шоссе произошло ДТП, есть пострадавшие

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуирует в больницу пострадавшего в ДТП на Ленинградском шоссе, сообщили РИА Новости в Департаменте ГОЧСиПБ (Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы).

Как уточняется в сообщении, ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали три человека, произошло на Ленинградском шоссе, 240, и к месту аварии вылетел вертолет Московского авиационного центра с врачами на борту.

"В данный момент одного из потерпевших в ДТП экипаж вертолета эвакуирует в НИИ им. Склифосовского", — сообщили в департаменте.