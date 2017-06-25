СК проверит действия охранника рынка в Омске, не пустившего машину скорой

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Следователи в Омске начали проверку после появления в сети видео, на котором охранник рынка не пропускает машину скорой помощи на парковку, сообщает региональное управление СК в воскресенье.

"Двадцать четвертого июня пользователем сети Интернет на видеохостинге YouTube размещен видеоролик "Охранник на пускает скорую реанимацию Омск Ленинский рынок", который также опубликован рядом средств массовой информации. Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области по данному факту начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел на территории торгового комплекса по улице Рождественского в Омске. Охранник не пропускал автомобиль скорой помощи на парковку. Бригада возвращалась с вызова на подстанцию скорой помощи, которая находится на Рождественского, 4. Уточняется, что свободный проезд был закрыт, так как в этот день проходила ярмарка.

"На видео, которое очевидец сделал из окна своего автомобиля, "скорая" пытается проехать на парковку торговой галереи между заграждающих столбиков, но охранник берёт один из них в руки и становится перед реанимобилем, преграждая ему путь собой. На охранника начинают кричать возмущенные прохожие, охранник отходит и реанимация проезжает", — рассказали в ведомстве.

В ходе проверки следователи намерены опросить очевидцев конфликта и выяснить его причины.