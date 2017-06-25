Сотрудники МЧС спасли из огненного кольца 20 пожарных под Иркутском

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Экипаж самолета Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов, которые оказались в огненном кольце при тушении лесных пожаров в Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что пожарные-парашютисты ликвидировали два крупных лесных пожара и оказались в огненном кольце. Экипаж самолета Бе-200 МЧС России в это время совершал сбросы воды над лесным пожаром в соседнем Слюдянском районе. Узнав о случившемся, командир самолета Александр Марнохай принял решение без дозаправки направиться в Качугский район для спасения пожарных.
По его словам, огонь стих только после третьего сброса воды, после чего совместными усилиями с наземной группировкой пожар удалось потушить.
На территории Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и в Кежемском районе Красноярского края действует режим ЧС в лесах из-за природных пожаров.