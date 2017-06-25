Сотрудники МЧС спасли из огненного кольца 20 пожарных под Иркутском

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Экипаж самолета Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов, которые оказались в огненном кольце при тушении лесных пожаров в Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В Качугском районе Иркутской области экипаж самолёта-амфибии Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов. При тушении лесного пожара люди оказались в огненном кольце. Благодаря мастерству экипажа, воздушному судну в условиях сильной задымленности удалось прийти на выручку и остановить верховой пожар", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарные-парашютисты ликвидировали два крупных лесных пожара и оказались в огненном кольце. Экипаж самолета Бе-200 МЧС России в это время совершал сбросы воды над лесным пожаром в соседнем Слюдянском районе. Узнав о случившемся, командир самолета Александр Марнохай принял решение без дозаправки направиться в Качугский район для спасения пожарных.

"Медлить было нельзя, ведь речь шла о 20 человек, которым угрожает опасность. Мы забрали воду с Байкала и направились к ним. Подлетев к месту назначения, увидели страшную картину, два крупных пожара площадью более 200 гектар начинают соединяться, а пожарные-парашютисты оказываются в огненной ловушке", — рассказал Марнохай, чьи слова приводит пресс-служба.

По его словам, огонь стих только после третьего сброса воды, после чего совместными усилиями с наземной группировкой пожар удалось потушить.

На территории Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и в Кежемском районе Красноярского края действует режим ЧС в лесах из-за природных пожаров.