В ДТП на Ставрополье погибла семья из Франции

ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека погибли и трое ранены в результате ДТП с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.

"В воскресенье водитель автомобиля Chevrolet Captiva, двигаясь в направлении Минеральных Вод, на 308 километре трассы по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовой фурой MAN. От полученных травм на месте происшествия погибли 4 человека, находившиеся в автомашине Chevrolet Captiva: 33-летние супруги и мальчик 10 лет и девочка 9 лет", — говорится в сообщении.

Как отмечается, двенадцатилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. "Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла, а грузовой съехал в кювет", — добавили в ведомстве.

"По предварительным данным, в Chevrolet находилась семья из Франции, у них российско-француское гражданство. Использование детских удерживающих устройств уточняется, однако нарушение правил перевозки на лицо — вопреки нормам на заднем пассажирском сидении находились четыре человека", — отмечено в сообщении.

Предположительно, водитель Chevrolet мог заснуть за рулем. Водитель MAN также госпитализирован, в настоящее время обстоятельства уточняются, данные погибших и пострадавших выясняются