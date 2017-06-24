Виновника смертельного ДТП на Киевском шоссе задержали еще 19 июня

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Водитель, устроивший смертельное ДТП на Киевском шоссе 9 июня, был задержан еще 19 числа, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники полиции задержали водителя внедорожники Infiniti, который, предположительно, устроил ДТП утром 9 июня на 30-м километре Киевского шоссе при попытке резкого разворота в неположенном месте. В результате чего протаранил Volkswagen, в котором ехали пенсионеры. В результате аварии погибла женщина и тяжелые травмы получил мужчина.

"Водитель, устроивший ДТП, был задержан 19 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ", — сказали в ГУ МВД России по Москве. Однако, других подробностей не сообщили.

Максимальная санкция статьи предполагает до пяти лет заключения.