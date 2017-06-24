Прокуратура выявила хищение 24,9 млн рублей при реконструкции центра МЧС

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Военная прокуратура Челябинского гарнизона выявила хищение 24,9 миллионов рублей при реконструкции объектов Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

"Генеральным директором ООО "РуслайнМ" С. и бывшим главным инженером ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России" Т. изготовлены фиктивные акты сдачи-приемки работ по государственному контракту на реконструкцию объектов Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, на основании которых на счет подрядчика необоснованно перечислены и похищены 24,9 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по материалам военных прокуроров СУ МВД России по городу Озерску расследует уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество в особо крупном размере". Принимаются меры для возмещения ущерба.