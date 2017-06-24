В Пятигорске задержали сбежавшего из-под ареста мужчину

ПЯТИГОРСК, 24 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Полиция задержала бежавшего в пятницу из-под ареста мужчину в Пятигорске, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Сотрудниками полиции задержан административно-арестованный гражданин, который скрылся накануне в городе Пятигорске", — говорится в сообщении.

Как сообщается, молодой человек был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток за совершение мелкого хулиганства.

"При доставлении гражданина для отбывания административного наказания он оказал сопротивление сотруднику полиции, после чего скрылся. Он был задержан во взаимодействии с коллегами одного из соседних регионов", — отмечает ведомство.

По данным МВД, в настоящее время молодой человек доставлен в отдел внутренних дел города Пятигорска для отбывания назначенного ему наказания в виде административного ареста.

Кроме того, сотрудниками полиции осуществляется сбор материалов по факту применения насилия в отношении полицейского для направления в следственные органы, отметили в ГУ МВД по краю.