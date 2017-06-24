В Зеленограде возбудили дело об убийстве после пожара, где погибли женщины

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. По факту убийства двух женщин в Зеленограде, чьи тела обнаружили после пожара, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 23 июня после тушения пожара в квартире жилого дома в Зеленограде обнаружены тела двух женщин с множественными колото-резаными ранениями. Также в квартире находился мужчина, который в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение города.

По словам Ивановой, "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ" (убийство двух и более лиц).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавила она.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.