В Красноярском крае пять человек пострадали из-за штормового ветра на озере

КРАСНОЯРСК, 24 июн — РИА Новости. Пять человек, отдыхавших на озере Боровое в Абанском районе Красноярского края, среди которых ребенок, получили различные травмы от поваленных штормовым ветром деревьев, сообщили в краевом главке МВД.

По данным полиции, шторм произошел вечером в пятницу и повалил деревья. В результате прибывшие на место сотрудники полиции вместе со спасателями расчищали завал на дороге, ведущей к озеру. Участковый первым добрался до места происшествия и передал информацию о состоянии пострадавших экстренным службам.

"Полицейские оказали помощь спасателям в эвакуации травмированной 10-летней девочки, которую вместе с матерью блокировало в машине поваленным деревом. Бортом санитарной авиации ребенок был доставлен в Красноярск. Ее мать не пострадала. Также травмы различной тяжести получили еще четыре человека. Двум из них помощь была оказана на месте, по двум другим решается вопрос по их транспортировке в краевой центр", — сообщили в пресс-службе.