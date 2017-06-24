Житель Брянской области осужден на 11 лет за контрабанду наркотиков

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Брянской области обвиняемый в контрабанде наркотических средств приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Решением Брянского областного суда обвиняемый в контрабанде крупной партии наркотиков был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказала она.
Задержанному, гражданину одного из сопредельных государств, было предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" и "покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере".