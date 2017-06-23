Глава полиции Челябинской области проконтролирует поиск пропавшего ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн – РИА Новости. Руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев в пятницу выехал в город Касли, где ведутся поиски пропавшего 14 июня 10-летнего мальчика. Генерал-лейтенант полиции лично проверит организацию поисковых работ, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела об убийстве после исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения двух детей.

"C 23 по 24 июня начальником ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенантом Андреем Сергеевым будет проинспектирован отдел МВД России по Каслинскому району. В ходе инспекции будет проверена деятельность сотрудников полиции района, направленная на проведение поисков пропавшего несовершеннолетнего мальчика", — говорится в сообщении.

Как сообщало ГУ МВД России по региону, в мероприятиях по поиску мальчика в четверг были задействованы около 150 сотрудников полиции, МЧС и волонтеров из региона. На сегодняшний день площадь поисков составляет более 200 квадратных километров, ранее она составляла 50 квадратных километров.

Правоохранители просят всех, кто знает о местонахождении ребенка либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.