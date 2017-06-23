Семье погибшего в Коми шахтера выплатят миллион рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Семье горняка, погибшего при обрушении породы на шахте "Интинская" в республике Коми, выплатят 1 миллион рублей, пострадавшие получат 100-200 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщение об обрушении породы на одном из участков шахты "Интинская" (город Инта) поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8.45. Непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один из пострадавших горняков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение. Один шахтер остался в зоне обрушения, он погиб. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте.

"Один миллион рублей единовременного пособия будет выплачен семье погибшего горняка Андрея Черепанова, 200 тысяч рублей – работнику, получившему тяжкий вред или вред средней тяжести, 100 тысяч рублей – горнорабочему, получившему лёгкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба республиканского правительства, у погибшего горняка осталось двое детей. Глава Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования его семье. "Выражаю глубочайшие соболезнования всем близким и родственникам погибшего горняка. Светлая ему память. Супруге его, Александре Олеговне, желаю сил и стойкости пережить это тяжелейшее испытание. С вами скорбит вся республика", — сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба.