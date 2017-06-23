В Москве задержали мужчину, подозреваемого в совращении ребенка

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении 12-летней девочки на северо-западе Москвы, возбуждено дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"В отдел МВД России по району Куркино города Москвы от женщины поступило заявление о том, что на улице Соколово-Мещерская неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери. В течение получаса злоумышленник был задержан", — говорится в сообщении.

Как отмечается, им оказался 33-летний приезжий, находящийся на лечении в одном из медучреждений столицы. Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ "Развратные действия", максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.