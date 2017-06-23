МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Гендиректор строительной компании стал фигурантом уголовного дела по факту обмана дольщиков в Щелковском районе Московской области – на строительство жилых многоэтажек собрано около 700 миллионов рублей, но за три года объекты возвели лишь на 20%, сообщает в пятницу Генпрокуратура.

По данным прокуратуры, строительство в поселке Литвиново началось в 2014 году и должно было завершиться осенью прошлого года, но в настоящее время объекты возведены лишь на 20%. При этом компания собрала около 700 миллионов рублей еще до государственной регистрации договоров долевого участия, отмечается в сообщении.

"Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган, который возбудил в отношении директора строительной фирмы уголовное дело по статье "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ"", — говорится в релизе.

О какой именно компании идет речь, Генпрокуратура не уточняет.