Хабаровский омбудсмен готов помочь детям, пострадавшим от насилия

ХАБАРОВСК, 23 июн — РИА Новости. Детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что дети, пострадавшие от сексуального насилия в приемной семье, получат помощь и консультацию, если обратятся в аппарат омбудсмена.

Глава многодетной семьи из Хабаровского края, где воспитывались трое родных и девять приемных детей, подозревается в том, что в течение 4,5 лет более 700 раз надругался над пятью опекаемыми девочками. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Приемные дети изъяты из семьи и помещены в детский дом, с ними работает психолог.

"Сами дети ко мне не обращались. Если дети обратятся к уполномоченному по правам ребенка за разъяснением, в какой части были нарушены их права и интересы, конечно, им будет дано полное разъяснение, оказана юридическая помощь и консультация. Но это, если они или их представители обратятся", — сказала Трегубенко РИА Новости.

Она отметила, что расследованием этой ситуации занимается следствие. "Нам об этом деле известно столько, сколько и всем вокруг. По поводу того, в приемной семье или в родной произошло подобное, не важно, ребенок в любой семье должен находиться в безопасности", — подчеркнула обмудсмен.

Трегубенко также заверила, что держит этот вопрос на контроле.