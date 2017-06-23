В Хабаровске мужчину подозревают в насилии над приемными детьми

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава многодетной семьи из Хабаровского края, где воспитывались трое родных и девять приемных детей, подозревается в том, что в течение четырех с половиной лет более 700 раз надругался над пятью опекаемыми девочками; дети изъяты из семьи, возбуждено уголовное дело.

В пятницу утром старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров в Совете Федерации в ходе круглого стола о проблемах приемных семей сообщил, что житель Хабаровского края более 700 раз надругался над пятью приемными дочками.

"Установлено совершение подозреваемым 729 преступлений против пяти опекаемых девочек", — сказал Комиссаров.

Преступления совершались с сентября 2012 по февраль 2017 года. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, в данный момент он арестован. Следствие также возбудило дело по факту халатности органов опеки.

Детей изъяли из семьи



Заместитель министра образования – начальник опеки и попечительства Хабаровского края Татьяна Жигарева сообщила РИА Новости, что семья была многодетной. Кроме опекаемых девочек, в ней воспитывались и свои дети.

"В настоящее время дети изъяты из приемной семьи и помещены в детский дом. Все необходимые меры принимаются, с детьми работает психолог. С деталями этой ситуации разбирается следствие", — сказала Жигарева.

Комиссаров уточнил, что всего в семье воспитывалось трое родных и девять приемных детей.

"(Подозреваемый имеет) троих своих детей и одновременно опекун шести детей. Под опекой у супруги находилось еще три ребенка", — сказал Комиссаров на круглом столе в Совете Федерации.

Тратил пособия на аренду квартиры



По словам Комиссарова, отец семейства ежемесячно получал от государства по 20,6 тысячи рублей на каждого опекаемого ребенка.

"По имеющимся сведениям, они жили в одной квартире, а на сиротские деньги он снимал другую квартиру, где этих девочек насиловал", — заявил Комиссаров.