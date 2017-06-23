Полиция отрицает причастность к экспертизе по делу о ДТП в Балашихе

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Экспертиза по делу о ДТП в Балашихе, в котором погиб якобы "пьяный" мальчик, относится к компетенции бюро судебно-медицинской экспертизы, а не экспертного центра полиции, разъяснила журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Экспертно-криминалистическим центром ГУМВД по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относится к компетенции ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области", — сказала она.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности.

В среду глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой. Позднее эти данные подтвердили в пресс-службе регионального главка СК РФ.