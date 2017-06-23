Один из пострадавших при обрушении в Коми горняков госпитализирован

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Один из пострадавших при обрушении породы на шахте "Интинская" в республике Коми горняков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, сообщает республиканский главк МЧС РФ.
"Один из травмированных в результате обрушения шахтеров госпитализирован в интинскую больницу, второй будет находиться на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, в результате аварийно-спасательных работ оказавшийся в зоне обрушения горняк был в 14.25 извлечен из-под завалов. В настоящее время тело погибшего поднимают на поверхность.