Один из пострадавших при обрушении в Коми горняков госпитализирован

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Один из пострадавших при обрушении породы на шахте "Интинская" в республике Коми горняков госпитализирован, второй направлен на амбулаторное лечение, сообщает республиканский главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что сообщение об обрушении породы на одном из участков шахты "Интинская" (город Инта) поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8.45. Непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения, он погиб. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту происшествия на шахте.

"Один из травмированных в результате обрушения шахтеров госпитализирован в интинскую больницу, второй будет находиться на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, в результате аварийно-спасательных работ оказавшийся в зоне обрушения горняк был в 14.25 извлечен из-под завалов. В настоящее время тело погибшего поднимают на поверхность.