В Калининграде будут судить мужчину, ударившего фельдшера по лицу

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пьяный пенсионер ударил фельдшера кулаком в лицо в Калининграде, теперь он предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как сообщает следствие, 23 мая днем обвиняемый был доставлен бригадой "скорой" в больницу скорой медпомощи областного центра. При попытке фельдшера оказать ему помощь мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес медику удар кулаком в лицо. В результате медик получил ссадины и кровоподтеки.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления… "насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на медработников. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".