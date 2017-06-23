После гибели горняка на шахте в Коми возбудили уголовное дело

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту обвала на шахте "Интинская" в Коми, при котором погиб человек, сообщается на сайте СК РФ.

Сообщение о том, что на одном из участков шахты "Интинская" (город Инта) произошло обрушение породы, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8.45. В шахте непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров успели покинуть опасную зону. В результате один шахтер погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

"По факту происшествия на шахте АО "Интауголь" возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время решаются вопросы, связанные с изучением и изъятием имеющей значение для следствия документации. По окончании аварийно-спасательных работ будет проведен осмотра места происшествия, а также назначены необходимые судебные экспертизы.