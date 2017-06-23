В Новосибирске ликвидировали крупное производство синтетических наркотиков

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Крупная преступная группа, поставлявшая синтетические наркотики в разные регионы России, ликвидирована в Новосибирске — изъято почти 250 килограммов "синтетики", сообщил в пятницу глава МВД России Владимир Колокольцев.

Операция прошла еще в марте, однако ранее о ней не сообщалось.

"В марте текущего года совместно с сотрудниками ФСБ в Новосибирске ликвидировано крупное подпольное производство. Только в ходе одной этой операции из незаконного оборота изъято почти 250 килограммов синтетических веществ", — сказал министр на заседании Государственного антинаркотического комитета.

По данным пресс-центра МВД РФ, ликвидированы три подпольные лаборатории в Новосибирской и Московской областях, производившие в неделю от 10 до 100 килограммов "синтетики".