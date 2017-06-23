В Москве задержали находившегося в федеральном розыске "вора в законе"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали в ресторане на Варшавском шоссе Москвы находившегося в федеральном розыске 38-летнего "вора в законе" по прозвищу Ткач Няганский, сообщает пресс-служба столичного ГУМВД России.

"Сотрудники Московского уголовного розыска получили информацию, что на территории столичного региона скрывается находящийся в федеральном розыске за мошенничество и организацию преступного сообщества 38-летний житель города Нягань, так называемый "вор в законе" Ткач Няганский", – говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что его задержали за мошенничество и организацию преступного сообщества.

Уточняется, что в четверг в ресторане на Варшавском шоссе "вора в законе" задержали сотрудники столичного управления уголовного розыска совместно с коллегами из МВД России и главка по Алтайскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Правоохранители передали мужчину инициатору розыска – коллегам из Алтайского края.