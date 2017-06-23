Центральный аппарат СК проконтролирует дело об избиении врача в Хабаровске

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль уголовное дело об избиении врача-хирурга пациентом в Хабаровске, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, вечером 22 июня в приемный покой больницы №10 Хабаровска обратился 31-летний мужчина с жалобами на здоровье. Следователи утверждают, что во время медосмотра у врача-хирурга пациент стал вести себя неадекватно и агрессивно, затем схватил стул и бросил его в сторону медика. СК отмечает, что медработник вышел из кабинета, но агрессивный пациент догнал его в коридоре, повалил на пол и стал избивать. После этого злоумышленника задержали.

Потерпевший в настоящее время находится на амбулаторном лечении. В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"По поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела о нападении пациента на врача в Хабаровске взято на контроль в центральном аппарате СКР", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователям поручено в кратчайшие сроки ходатайствовать об аресте агрессивного пациента.