Центральный аппарат СК проконтролирует дело об избиении врача в Хабаровске

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль уголовное дело об избиении врача-хирурга пациентом в Хабаровске, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Потерпевший в настоящее время находится на амбулаторном лечении. В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"По поручению председателя Следственного комитета расследование уголовного дела о нападении пациента на врача в Хабаровске взято на контроль в центральном аппарате СКР", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователям поручено в кратчайшие сроки ходатайствовать об аресте агрессивного пациента.