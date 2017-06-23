Мужчину, признавшегося в убийстве девочки в Чувашии, заключили под стражу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн – РИА Новости. Суд избрал жителю города Цивильск, подозреваемому в убийстве 11-летней девочки, которую искали почти неделю, меру пресечения в виде заключения под стражу; ему предъявлено обвинение, сообщает СУСК по Чувашии.

Ранее сообщалось, что 16 июня в правоохранительные органы поступило заявление жительницы города Цивильска о пропаже ее 11-летней дочери. По данному факту СУСК РФ по Чувашской республике возбудило уголовное дело по признакам убийства. По информации ведомства, последний раз девочку видели недалеко от дома около 17.00 мск 15 июня, когда она гуляла на улице. Домой ребенок не вернулся. В четверг СУСК сообщило о задержании по подозрению в убийстве ребенка 23-летнего мужчины.

"Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике 23-летнему безработному жителю города Цивильска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По материалам дела, 15 июня в Цивильске обвиняемый, "находясь в своем гараже, завел к себе 11-летнюю девочку, где задушил ее". После этого, уточняет следствие, он закрыл гараж, где оставил тело убитой, и скрылся с места преступления, опасаясь привлечения к уголовной ответственности.

"Он оформил явку с повинной, в ходе следствия дал признательные показания, однако на данный момент предание гласности обстоятельств совершенного преступления следствие считает преждевременным. Устанавливаются все обстоятельства убийства. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе: медицинская, генетическая, биологическая и другие", — отмечает СУСК.