Мужчину, признавшегося в убийстве девочки в Чувашии, заключили под стражу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн – РИА Новости. Суд избрал жителю города Цивильск, подозреваемому в убийстве 11-летней девочки, которую искали почти неделю, меру пресечения в виде заключения под стражу; ему предъявлено обвинение, сообщает СУСК по Чувашии.
"Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике 23-летнему безработному жителю города Цивильска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней). Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По материалам дела, 15 июня в Цивильске обвиняемый, "находясь в своем гараже, завел к себе 11-летнюю девочку, где задушил ее". После этого, уточняет следствие, он закрыл гараж, где оставил тело убитой, и скрылся с места преступления, опасаясь привлечения к уголовной ответственности.
"Он оформил явку с повинной, в ходе следствия дал признательные показания, однако на данный момент предание гласности обстоятельств совершенного преступления следствие считает преждевременным. Устанавливаются все обстоятельства убийства. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе: медицинская, генетическая, биологическая и другие", — отмечает СУСК.