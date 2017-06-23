В СК рассказали подробности гибели девочки, застреленной на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июн — РИА Новости. В погибшую в Ямало-Ненецком автономном округе от огнестрельного ранения 11-летнюю девочку мог случайно выстрелить из ружья собственный брат, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 21 июня в чуме на северо-западном берегу озера Хето-То в Ямальском районе было обнаружено тело несовершеннолетней, которая погибла от выстрела из ружья. Накануне происшествия она вместе с шестью братьями и сестрами осталась в чуме без присмотра родителей, так как их мать находится в больнице, а отец уехал по делам.

По предварительной версии следствия, один из подростков взял ружье и собрался с ним на охоту. Перед уходом он повесил заряженное ружье на стену и вышел из чума. Второй мальчик взял оружие в руки, однако оно зацепилось спусковым крючком за его одежду.

"Ружье в этот момент было повернуто в сторону девочки. Произошел самопроизвольный выстрел, в результате которого потерпевшая получила огнестрельное ранение. О произошедшем сообщил фельдшеру разъезда старший брат", — говорится в сообщении следственного управления.

Уточняется, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей детей, а также назначили криминалистическую экспертизу. Дети доставлены в соседнее село к родственникам.