В Барнауле автомобиль врезался в остановку, один человек пострадал

БАРНАУЛ, 23 июн — РИА Новости. Автомобиль врезался в остановку с людьми в Барнауле, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Алтайскому краю.

ЧП произошло в 13.40 (9.40 мск) на ул. Эмилии Алексеевой в Барнауле.

"Водитель Toyota Corona Exiv не справился с управлением при движении со стороны ул. Малахова и на полной скорости врезался в остановку общественного транспорта у д. №107, где находились ожидающие транспорт люди. Пострадал мужчина, с травмами он госпитализирован", — сказал представитель.

По данным ГУ МВД по региону, молодой человек не имел прав управления автомобилем. По факту ДТП проводится проверка.