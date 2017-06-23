В Заполярье двух человек приговорили к колонии за убийство подростка

МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Мурманский областной суд приговорил девушку и молодого человека к 8 и 14 годам лишения свободы за жестокое убийство подростка в городе Коле, сообщили журналистам в региональном СУ СКР.

Убийство 15-летнего подростка в Коле в марте 2016 года стало резонансным для всего региона. Тело школьника со множественными ножевыми ранениями было найдено в подъезде его дома. По подозрению в преступлении задержали знакомую убитого и ее приятеля. Дело было возбуждено по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Следствие и суд установили, что 22 марта 2016 года злоумышленник со своей 15-летней знакомой, находясь на лестничной площадке подъезда одного из домов на проспекте Защитников Заполярья в городе Кола Мурманской области, под предлогом старой обиды, развязали словесную ссору с подростком.

"Совместно двумя ножами (они) нанесли 29 ударов по голове и телу подростка, который от полученных ранений скончался на месте преступления", — сообщили в ведомстве. Ранее обвиняемый молодой человек уже был осужден по статье "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

Девушке на момент совершения преступления исполнилось 15 лет. По приговору суда она отправится в воспитательную колонию. Молодой человек проведет 14 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.