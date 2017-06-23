Прокуратура квалифицирует обрушение на шахте в Коми как несчастный случай

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Обрушение породы на шахте "Интинская", в результате которого один горняк погиб, еще двое получили травмы, по предварительным данным, квалифицируется как несчастный случай на производстве, сообщает прокуратура Коми.

Сообщение о том, что на одном из участков шахты "Интинская" (город Инта) произошло обрушение породы, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8.45. В шахте непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров успели покинуть опасную зону. Один шахтер, как сообщал источник в экстренных службах республики, погиб.

Надзорное ведомство подтвердило информацию о погибшем и пострадавших: "В результате обвала под металлическими конструкциями и породой погиб один горнорабочий. Двое других получили легкие травмы и самостоятельно покинули место обвала".

В республиканской прокуратуре отметили, что на месте обрушения находится прокурор Инты.

"Происшествие, предварительно, квалифицируется как несчастный случай на производстве. Его расследование будет проведено с участием представителей Печорского управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в республике Коми", — говорится в сообщении.

"Интауголь" — одно из двух угольных предприятий Республики Коми, наряду с "Воркутауголь". Ее основной актив — Интинское месторождение, а Интинская шахта — градообразующее предприятие в моногороде Инта. В марте 2016 года с шахты "Интинская" из-за происшествия, связанного со вспышкой метана, были эвакуированы 55 рабочих, никто не пострадал. Шахта была закрыта по предписанию Ростехнадзора на 60 дней либо до устранения предписаний ведомства. В начале апреля добыча угля на шахте была возобновлена.