Петербургское метро оспорило итоги проверки Ространснадзора после теракта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" оспаривает в суде результаты проверки Ространснадзора, проведенной после взрыва в апреле, сообщила РИА Новости представитель метрополитена.

Ранее издание Life сообщило, что проверка Ространснадзора выявила 18 серьезных нарушений антитеррористической безопасности в ГУП "Петербургский метрополитен". Как уточняет издание, по мнению ведомства, в этих нарушениях, в частности, частично усматривается вина заместителя начальника метрополитена Николая Чудинова — он якобы не проконтролировал наличие в пунктах досмотра и служебных помещениях видеокамер, фиксирующих действия сотрудников службы безопасности метрополитена, а также не обеспечил информирование о том, какие меры принимаются для противодействия терроризму. Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин в конце мая сообщил РИА Новости, что предприятие намерено оспорить результаты проверки Ространснадзора.

"Мы не согласны с теми претензиями, которые нам предъявили, и мы будем оспаривать их в суде. Так как предъявление было не только юридическому лицу, но и физическим, соответственно, будет несколько рассмотрений. Мы уже подали документы в суд, рассмотрение будет в конце июня – начале июля", — сказала собеседница агентства.

Ранее в мае замглавы Ространснадзора Владимир Черток сообщал журналистам, что среди причин трагедии в метрополитене Санкт-Петербурга есть и человеческий фактор, а именно плохое качество работы персонала, отвечающего за соблюдение требований безопасности. Черток пояснял, что недобросовестное отношение персонала метрополитена к своим обязанностям стало одной из причин, по которым трагедию не удалось предотвратить. По его словам, "Петербургский метрополитен" занимается устранением выявленных Ространснадзором нарушений в сфере безопасности по утвержденному плану мероприятий.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.