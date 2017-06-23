Глава Коми поручил оказать необходимую помощь пострадавшим на шахте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Глава республики Коми Сергей Гапликов поручил правительству региона оказать необходимую помощь пострадавшим на шахте "Интинская" горнякам, сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщение о том, что на одном из участков шахты "Интинская" (город Инта) произошло обрушение породы, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8.45. В шахте, непосредственно в месте обрушения находились четыре человека. Трое шахтеров, двое из которых получили травмы, успели покинуть опасную зону. Один шахтер остался в зоне обрушения. В настоящее время двое горняков, получивших травмы, проходят медицинский осмотр в Интинской городской больницы. Горноспасатели проводят работы по извлечению из завалов шахтера, оставшегося в зоне обрушения.

"Глава республики Коми Сергей Гапликов поручил Правительству региона оказать всю необходимую помощь интинским горнякам, пострадавшим при обвале лавы. Региональные Минздрав, Минтруд и Минпром, а также администрация Инты незамедлительно организовали соответствующую работу", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Коми держит на контроле ситуацию с ликвидацией последствий на АО "Шахта Интинская". Информация о ходе оказания помощи шахтерам докладывается Гапликову в постоянном режиме.