В СК рассказали, как убили женщин, чьи останки нашли под мостом в Москве

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Две женщины, чьи останки ранее обнаружили под мостом в Москве, были жестоко убиты на праздновании дня рождения их знакомой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что "три фрагмента человеческого туловища" были найдены 21 июня под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста через Москву-реку со стороны Гончарной набережной. Добавлялось, что фрагменты, предположительно, принадлежат женщине.

Следователи установили, что останки принадлежат двум молодым женщинам 1979 и 1986 годов рождения, которые в ночь с 17 на 18 июня приехали на празднование дня рождения знакомой, но в ходе застолья повздорили. В результате сожитель именинницы, используя инструменты, избил гостей, девушки скончались.

"Испугавшись содеянного и желая скрыть следы преступления, соучастники спрятали тела в диван, на котором сожители и уснули. Проснувшись на следующий день, подозреваемые расчленили тела и часть фрагментов выбросили в Москву-реку, а остальную часть сожгли", — сообщила Иванова.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания, а женщина созналась в содеянном частично, добавила собеседница агентства.