СК возбудил дело о халатности после пропажи девочки в ЕАО

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Уголовное дело в отношении чиновников возбуждено в ЕАО после исчезновения ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СК РФ возбудил дело по статье "Убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, кинологи, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Установлено, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое малолетних детей.

"Следователями дана оценка действиям должностных лиц районных субъектов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые мероприятия проводятся не только в ЕАО, но и в соседних субъектах РФ. Рассматриваются и отрабатываются все возможные версии, в том числе связанные как с несчастным случаем, так и с убийством, похищением и совершением иных преступлений. Пока ни одна из них не подтверждается.

По версии следствия, пропавший ребенок проживает в неполной многодетной семье. Мать девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей". Дети проживают в антисанитарных условиях, продуктов питания в доме не хватает. Мать оставляла детей у своих родителей, которые злоупотребляют алкоголем.

Должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела управления по опеке и попечительству, обладая информацией о том, что дети находятся в социально опасном положении, не приняли меры. В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в детское учреждение.