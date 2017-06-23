СК проверит данные о грубом обращении медсестры с ребенком на Сахалине

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следователи Сахалинской области проверят факт грубого обращения медсестры местной ЦРБ с ребенком, сообщает пресс-служба СК РФ.

Накануне в соцсетях появилось видео, которое на мобильный телефон сняла медсестра Макаровской районной больницы. На нем слышно, как она с использование ненормативной лексики отчитывает двухлетнего малыша за то, что тот испачкал штаны. Сразу после того, как видео разошлось по коллегам медсестры и дошло до главного врача, сотрудница была уволена, подтвердили РИА Новости в Макаровской ЦРБ. Женщина сама написала заявление на увольнение. То же говорят и в министерстве здравоохранения региона.

"Постановлением прокурора материал проверки по факту высказывания оскорблений медицинской сестрой… в адрес малолетнего ребенка изъят из производства органов МВД и передан для проведения дальнейшей доследственной проверки в следственный отдел по Макаровскому району СУСК РФ по Сахалинской области", — говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что 9 июня мальчик 2016 года рождения был изъят из семьи сотрудниками уполномоченных органов и помещен в детское отделение Макаровской центральной районной больницы. Позднее одному из родителей ребенка прислали видео, где медсестра оскорбляет ребенка.

Отмечается, что следователи устанавливается местонахождение бывшей медсестры, опрашивают сотрудники и руководство больницы. По результатам проведения проверки будет дана оценка действиям бывшего медработника, а также должностных лиц больницы.