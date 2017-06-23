В Оренбурге потушили пожар на складе комбикормового завода

УФА, 23 июн — РИА Новости. Пожар на неэксплуатируемом складе комбикормового завода в Оренбурге ликвидирован, пострадавших нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС по области Татьяна Самойлова.

Ранее сообщалось, что здание неэксплуатируемого склада завода комбикормов горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

"В 11.03 (местное время — ред.) пожар был локализован, а в 12.25 — полностью ликвидирован. Горел мусор на всей площади склада. На месте работали 10 боевых расчетов, два подъемника и четыре водовозки. Пострадавших нет", — сообщила Самойлова. По ее словам, причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории, также на месте работает следственно-оперативная группа.