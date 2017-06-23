В Канске проводят проверку после гибели людей в крупном пожаре

КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Региональный СК начал доследственную проверку в отношении главы города Канска Красноярского края по факту халатности, в результате которой было допущено распространение крупного пожара в конце мая и гибель людей, сообщила официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

По ее данным, проверка начата по материалам, поступившим из прокуратуры.

По предварительным данным, 24 мая 2017 года в городе Канске произошло возгорание жилых домов, расположенных по улицам Первомайская, Тихая, 2-я Тихая, Николенко.

"Глава муниципального образования город Канск Надежда Качан не предприняла мер к введению режима чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами, и информированию населения об угрозе возникновения пожаров и необходимости эвакуации, что в последующем привело к распространению огня на территории города Канска, а также причинению гражданам и организациям крупного материального ущерба в размере около 50 миллионов рублей. Огнем было уничтожено 57 домов, в результате пожара наступила смерть двух человек", — сказала Дегидь.

Она добавила, что в настоящее время получены и изучаются служебные документы.

Ранее сообщалось, что в конце мая в пяти населенных пунктах Красноярского края пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли.