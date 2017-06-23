Источник сообщил о гибели шахтера, пропавшего при обвале в Коми

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спасатели обнаружили под завалами в шахте "Интинская" в Коми тело пропавшего горняка, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Разбор завалов завершен, тело погибшего извлекается", — сказал собеседник агентства. Ранее поступала информация, что спасатели видят шахтера, но он не подает признаков жизни.

Утром в пятницу в шахте "Интинская" обрушилась порода. Помимо погибшего горняка, еще один пострадал. На месте ЧП работают два отделения горноспасателей. Системы жизнеобеспечения в шахте функционируют в штатном режиме.

Шахта является градообразующим предприятием в моногороде Инта и принадлежит "Интауголь" — одному из двух угольных предприятий республики Коми. В марте 2016 года из-за вспышки метана с шахты эвакуировали 55 рабочих, никто не пострадал. "Интинскую" временно закрыли по предписанию Ростехнадзора, а в начале апреле добыча угля возобновилась.