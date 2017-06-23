Сотрудники Ростехнадзора выехали на место ЧП на шахте "Интинская" в Коми

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники Ростехнадзора выехали на шахту "Интинская" в Коми, где обрушилась порода, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"Сотрудники Ростехнадзора выехали на место", — сказал он.

Сообщение об обрушении породы на шахте поступило в ГУМЧС по Коми в 8.45 в пятницу. По последним данным, один горняк пострадал, еще один обнаружен, он не подает признаков жизни. На месте ЧП работают два отделения горноспасателей. Системы жизнеобеспечения в шахте функционируют в штатном режиме. К работам привлечены 15 сотрудников Интинского взвода военизированного горно-спасательного отряда.